США рассматривают возможное введение санкций против Ирака, - The Washington Post

7 января, 2020, 09:25

В США начали разрабатывать возможные санкции против Ирака

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников, передает РБК-Украина.

По словам источников издания, главная роль в случае введения санкций будет принадлежать Минфину США и Белому дому. Однако переговоры о возможных ограничениях в Ираке были предварительными и окончательного решения по ним не принято. Как сообщил один из собеседников, США планируют немного подождать, чтобы узнать, выполнит ли Ирак угрозу вывести американские войска со своей территории.