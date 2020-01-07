США рассматривают возможное введение санкций против Ирака, - The Washington Post
7 января, 2020, 09:25
В США начали разрабатывать возможные санкции против Ирака
Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников, передает РБК-Украина.
По словам источников издания, главная роль в случае введения санкций будет принадлежать Минфину США и Белому дому. Однако переговоры о возможных ограничениях в Ираке были предварительными и окончательного решения по ним не принято. Как сообщил один из собеседников, США планируют немного подождать, чтобы узнать, выполнит ли Ирак угрозу вывести американские войска со своей территории.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относится к Корпуса стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
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