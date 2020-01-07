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Espreso.tvОбществоСША рассматривают возможное введение санкций против Ирака, - The Washington Post

США рассматривают возможное введение санкций против Ирака, - The Washington Post


фото: ua.interfax.com.ua
В США начали разрабатывать возможные санкции против Ирака

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников, передает РБК-Украина.

По словам источников издания, главная роль в случае введения санкций будет принадлежать Минфину США и Белому дому. Однако переговоры о возможных ограничениях в Ираке были предварительными и окончательного решения по ним не принято. Как сообщил один из собеседников, США планируют немного подождать, чтобы узнать, выполнит ли Ирак угрозу вывести американские войска со своей территории.

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