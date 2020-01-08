Украинец, который должен был лететь трагическим рейсом из Ирана, рассказал о ситуации в аэропорту

8 января, 2020, 22:50

Иран не закрывал свое воздушное пространство после аварии самолета МАУ, который осуществлял рейс из Тегерана в Киев и разбился утром 8 января вскоре после вылета

Об этом рассказал эксперт Андрей Бузаров, который приехал в Тегеран на международную конференцию и собирался возвращаться роковым рейсом, но поменял билеты на 9 января, передает "Обозреватель".

По его словам, несмотря на катастрофу украинского Boeing 737-800 аэропорт Тегерана работал в штатном режиме.

Эксперт напомнил, что рейсы сообщением Киев-Тегеран-Киев выполнялись около шести раз в неделю - это маршрут пользовался популярностью среди иранцев.

"Многие иранцы учатся в Украине, а многие летят транзитом в Европу и другие страны дальнего зарубежья. Например, на этом борту погибли граждане Канады. Но большинство из них - технически иранцы, которые уже давно живут в Канаде и получили канадский паспорт", - пояснил он.

Также Бузаров рассказал о том, что пишут по поводу авиакатастрофы 8 января иранские СМИ.

"Падение произошло в небольшом городке неподалеку от Тегерана. Фактически, это как расстояние (от Киева. - Ред.) в Борисполь и небольшое село возле Борисполя. Очевидцы, которые сняли падение самолета на видео, начали писать комментарии в местных соцсетях и форумах и много из них отмечали, что видели вспышку самолета, когда он еще летел. Остается вопрос: он загорелся в воздухе или еще при взлете? ", - поделился он.