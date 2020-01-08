Украинец, который должен был лететь трагическим рейсом из Ирана, рассказал о ситуации в аэропорту
Об этом рассказал эксперт Андрей Бузаров, который приехал в Тегеран на международную конференцию и собирался возвращаться роковым рейсом, но поменял билеты на 9 января, передает "Обозреватель".
По его словам, несмотря на катастрофу украинского Boeing 737-800 аэропорт Тегерана работал в штатном режиме.
Эксперт напомнил, что рейсы сообщением Киев-Тегеран-Киев выполнялись около шести раз в неделю - это маршрут пользовался популярностью среди иранцев.
"Многие иранцы учатся в Украине, а многие летят транзитом в Европу и другие страны дальнего зарубежья. Например, на этом борту погибли граждане Канады. Но большинство из них - технически иранцы, которые уже давно живут в Канаде и получили канадский паспорт", - пояснил он.
Также Бузаров рассказал о том, что пишут по поводу авиакатастрофы 8 января иранские СМИ.
"Падение произошло в небольшом городке неподалеку от Тегерана. Фактически, это как расстояние (от Киева. - Ред.) в Борисполь и небольшое село возле Борисполя. Очевидцы, которые сняли падение самолета на видео, начали писать комментарии в местных соцсетях и форумах и много из них отмечали, что видели вспышку самолета, когда он еще летел. Остается вопрос: он загорелся в воздухе или еще при взлете? ", - поделился он.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. По имеющимся данным, лайнер со 176 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- В правительстве Ирана заявили, что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета.
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