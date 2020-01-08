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Espreso.tvОбществоЕвропейское агентство по авиабезопасности рекомендует прекратить перелеты над Ираком

Европейское агентство по авиабезопасности рекомендует прекратить перелеты над Ираком

Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирака после ракетных ударов Ирана

Об этом сообщает Reuters.

Главный европейский регулятор авиационной безопасности заявил в среду, что рекомендовал авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирака в результате ракетных ударов Ирана против сил, которые возглавляют США в стране.

Агентство также заявило, что поделилось рекомендациями со странами "как мерой пресечения", параллельно осуществляя более полную оценку ситуации в регионе.

  • Напомним, 8 января Иран запустил несколько ракет класса "земля-земля" по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака в отместку за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.
  • Президент США Дональд Трамп спокойно отреагировал на ракетные удары Ирана и анонсировал свое заявление в ответ на атаку.
  • В то же время, близкий к Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал атаку Ирана на американские базы актом войны.
  • В Европейском Союзе раскритиковали Иран за ракетные удары по иракским базам.
  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал ракетные удары Тегерана по двум военным базам США в Ираке "пока только пощечиной" по США, и потребовал Вашингтон вывести войска из региона.
  • Глава правительства Ирака Адиля Абуд-Махди отметил , что видит угрозу начала "опустошительной тотальной войны" не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе и даже во всем мире.
  • Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана.
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