Европейское агентство по авиабезопасности рекомендует прекратить перелеты над Ираком

8 января, 2020, 20:50

Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирака после ракетных ударов Ирана

Об этом сообщает Reuters.

Главный европейский регулятор авиационной безопасности заявил в среду, что рекомендовал авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирака в результате ракетных ударов Ирана против сил, которые возглавляют США в стране.

Агентство также заявило, что поделилось рекомендациями со странами "как мерой пресечения", параллельно осуществляя более полную оценку ситуации в регионе.