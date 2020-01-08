Премьер Ирака сообщил об угрозе "опустошительной тотальной войны"

8 января, 2020, 14:00

Глава правительства Ирака Адиля Абдул-Махди видит угрозу начала "опустошительной тотальной войны"

Об этом сообщает агентство Al Arabiya .

Комментируя ситуацию в Иране, Абуд-Махди отметил, что видит угрозу начала "опустошительной тотальной войны" не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе и даже во всем мире.

Премьер-министр Ирака отметил, что его страна выступает против любого нарушения своего суверенитета и призывает все стороны конфликта соблюдать международные соглашения.