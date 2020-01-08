США немедленно введут новые санкции против Ирана, - Трамп

8 января, 2020, 18:42

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана

Об этом он заявил на пресс-конференции по ситуации в Иране и Ираке.

"Мы толерировали дестабилизирующее поведение Ирана на Ближнем Востоке. Иран является ведущим спонсором терроризма. США наложат новые экономические санкции на иранский режим. Они будут иметь силу, пока Иран не изменит свое поведение.", - сказал Трамп.