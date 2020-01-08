 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕвросоюз призывает Иран прекратить ракетные удары

Евросоюз призывает Иран прекратить ракетные удары


фото: dailywire
В Европейском Союзе раскритиковали Иран за ракетные удары по иракским базах, которые используют коалиционные войска, в том числе США и военные европейских стран

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro .

"Последние ракетные удары по авиабазах в Ираке, которые используются силами США и коалиции, включая европейские силы, является еще одним примером эскалации и усиления конфронтации", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала немедленно прекратить использование оружия, чтобы дать место для диалога.

"Мы призываем сделать все возможное, чтобы возобновить переговоры. Этого не может быть достаточно. Мы установили проверенные временем отношения со многими субъектами в регионе и за его пределами для деэскалации ситуации", - написала она в Twitter.

  • Напомним, 8 января Иран запустил несколько ракет класса "земля-земля" по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака в отместку за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 января, 2020 среда

больше новостей

8 января, 2020 среда

7 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать