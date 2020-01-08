В Сенате назвали атаку Ирана на американские базы актом войны

8 января, 2020, 11:26

Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал атаку Ирана на две иракские базы, где размещаются американские войска, актом войны

Об этом передает CNN.

"Это был акт войны по любому разумному определению, - сказал Грэм. - Президент имеет все полномочия, необходимые ему в соответствии со статьей II, чтобы ответить, и как он реагирует, еще не определено, но он имеет право реагировать".

Грэм, также добавил, что Трамп может нанести удар по военным или нефтяным целям. Перед этим он, по его словам, разговаривал по телефону с президентом.