"Все нормально!": Трамп прокомментировал ракетный удар Ирана по американским базам
8 января, 2020, 12:18
Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас осуществляется оценка жертв и повреждений в результате удара иранскими ракетами по базам США в Ираке
Об этом он заявил в своем Twitter.
"Все хорошо! Выпущены ракеты из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. В данный момент осуществляется оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире, я сделаю заявление завтра утром", - написал Трамп.
All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 января 2020 г.
- Напомним, 8 января Иран запустил несколько ракет класса "земля-земля" по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака в отместку за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-