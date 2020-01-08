"Все нормально!": Трамп прокомментировал ракетный удар Ирана по американским базам

8 января, 2020, 12:18

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас осуществляется оценка жертв и повреждений в результате удара иранскими ракетами по базам США в Ираке

Об этом он заявил в своем Twitter.

"Все хорошо! Выпущены ракеты из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. В данный момент осуществляется оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире, я сделаю заявление завтра утром", - написал Трамп.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 января 2020 г.