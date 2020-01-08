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Espreso.tvОбщество"Все нормально!": Трамп прокомментировал ракетный удар Ирана по американским базам

"Все нормально!": Трамп прокомментировал ракетный удар Ирана по американским базам


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас осуществляется оценка жертв и повреждений в результате удара иранскими ракетами по базам США в Ираке

Об этом он заявил в своем Twitter.

"Все хорошо! Выпущены ракеты из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. В данный момент осуществляется оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире, я сделаю заявление завтра утром", - написал Трамп.

  • Напомним, 8 января Иран запустил несколько ракет класса "земля-земля" по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака в отместку за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.
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