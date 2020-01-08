Верховный лидер Ирана: "Ракетные удары по США - пока только пощечина"
Об этом Хаменеи заявил в среду, комментируя ракетные атаки Ирана, сообщает иранское агентство IRNA
"Подобных военных действий недостаточно. Важно прекратить коррумпированное присутствие Америки в регионе Западной Азии", - сказал Хаменеи, назвав ракетные удары "пощечиной" для Вашингтона.
Хаменеи высоко оценил проведенную операцию, которая была выполнена ровно в то же время ночью, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада.
Верховный лидер Ирана повторил требование в Вашингтон вывести свои войска из региона.
"США стали причиной войн, раскола, подстрекательство к мятежу, разрушения и уничтожения инфраструктуры в этом регионе. Конечно, они делают это по всему миру. Этот регион не примет присутствие Америки. Народы региона и правительства народов не примут ее", - отметил Хаменеи.
- Напомним, 8 января Иран запустил несколько ракет класса "земля-земля" по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака в отместку за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.
- Президент США Дональд Трамп спокойно отреагировал на ракетные удары Ирана и анонсировал свое заявление в ответ на атаку.
- В то же время, близкая к Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал атаку Ирана на американские базы актом войны.
- В Европейском Союзе раскритиковали Иран за ракетные удары по иракским базам.
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