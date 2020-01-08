Верховный лидер Ирана: "Ракетные удары по США - пока только пощечина"

8 января, 2020, 13:23

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в среду, что ракетные удары Тегерана по двум военным базах в Ираке, на которых расположен американский военный контингент, является пока лишь "пощечиной" по США, и потребовал Вашингтон вывести войска из региона

Об этом Хаменеи заявил в среду, комментируя ракетные атаки Ирана, сообщает иранское агентство IRNA

"Подобных военных действий недостаточно. Важно прекратить коррумпированное присутствие Америки в регионе Западной Азии", - сказал Хаменеи, назвав ракетные удары "пощечиной" для Вашингтона.

Хаменеи высоко оценил проведенную операцию, которая была выполнена ровно в то же время ночью, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада.

Верховный лидер Ирана повторил требование в Вашингтон вывести свои войска из региона.

"США стали причиной войн, раскола, подстрекательство к мятежу, разрушения и уничтожения инфраструктуры в этом регионе. Конечно, они делают это по всему миру. Этот регион не примет присутствие Америки. Народы региона и правительства народов не примут ее", - отметил Хаменеи.