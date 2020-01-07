На похоронах генерала Сулеймани погибли 35 человек
7 января, 2020, 12:51
Во время церемонии прощания с убитым генералом Касем Сулеймани погибли 35 человек, 48 пострадали в давке
Об этом сообщает телерадиокорпорация IRIB, передает РБК-Украина.
Церемония прощания с иранским генералом Касем Сулеймани в его родном городе Керман началась во вторник утром.
"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших были доставлены в медицинские центры", - заявил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.
По его словам, обстоятельства происшествия выясняются, дополнительная информация будет предоставлена после расследования.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относящегося к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- По данным СМИ, в США рассматривают возможное введение санкций против Ирака.
- Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
- Высший совет нацбезопасности Ирана разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами командующего спецназом "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.
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