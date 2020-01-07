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Espreso.tvОбществоНа похоронах генерала Сулеймани погибли 35 человек

На похоронах генерала Сулеймани погибли 35 человек

Во время церемонии прощания с убитым генералом Касем Сулеймани погибли 35 человек, 48 пострадали в давке

Об этом сообщает телерадиокорпорация IRIB, передает РБК-Украина.

Церемония прощания с иранским генералом Касем Сулеймани в его родном городе Керман началась во вторник утром.

"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших были доставлены в медицинские центры", - заявил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.

По его словам, обстоятельства происшествия выясняются, дополнительная информация будет предоставлена после расследования.

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