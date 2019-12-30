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Espreso.tvОбществоАдвокаты подозреваемого в убийстве Шеремета Дугар указывают на фальсификацию доказательств следствия

Адвокаты подозреваемого в убийстве Шеремета Дугар указывают на фальсификацию доказательств следствия

Адвокаты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугар заявили о фальсификации доказательств следствия

Об этом адвокаты сказали во время брифинга, передает Громадське.

Защитники отметили такие моменты, как наличие у подозреваемой татуировки, незнакомство с другими фигурантами дела в 2016 году, пребывание Яны в военной части в июле 2016 года и оказание медицинской помощи раненым, что, по словам адвокатов, делает невозможным ее пребывания в Киеве 16 и 18 июля 2016 года.

Также адвокаты указали образец видео, которое следствие отобрало для экспертизы, датированный 11 июлем 2019 года, по словам защитников, в настоящее время Яна была за границей.

Защитники отметили, что планируют подавать заявление о преступлении относительно фальсификации доказательств и незаконном содержании лица под домашним арестом.

  • Напомним, в ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
  • Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил , что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
  • В полиции заявили, что следователи предоставили адвокатам все несекретные материалы по делу.
  • "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
  • Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.

 

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