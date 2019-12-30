Адвокаты подозреваемого в убийстве Шеремета Дугар указывают на фальсификацию доказательств следствия
Об этом адвокаты сказали во время брифинга, передает Громадське.
Защитники отметили такие моменты, как наличие у подозреваемой татуировки, незнакомство с другими фигурантами дела в 2016 году, пребывание Яны в военной части в июле 2016 года и оказание медицинской помощи раненым, что, по словам адвокатов, делает невозможным ее пребывания в Киеве 16 и 18 июля 2016 года.
Также адвокаты указали образец видео, которое следствие отобрало для экспертизы, датированный 11 июлем 2019 года, по словам защитников, в настоящее время Яна была за границей.
Защитники отметили, что планируют подавать заявление о преступлении относительно фальсификации доказательств и незаконном содержании лица под домашним арестом.
- Напомним, в ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
- Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил , что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
- В полиции заявили, что следователи предоставили адвокатам все несекретные материалы по делу.
- "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
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