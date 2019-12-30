Адвокаты подозреваемого в убийстве Шеремета Дугар указывают на фальсификацию доказательств следствия

30 декабря, 2019, 19:08

Адвокаты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугар заявили о фальсификации доказательств следствия

Об этом адвокаты сказали во время брифинга, передает Громадське.

Защитники отметили такие моменты, как наличие у подозреваемой татуировки, незнакомство с другими фигурантами дела в 2016 году, пребывание Яны в военной части в июле 2016 года и оказание медицинской помощи раненым, что, по словам адвокатов, делает невозможным ее пребывания в Киеве 16 и 18 июля 2016 года.

Также адвокаты указали образец видео, которое следствие отобрало для экспертизы, датированный 11 июлем 2019 года, по словам защитников, в настоящее время Яна была за границей.

Защитники отметили, что планируют подавать заявление о преступлении относительно фальсификации доказательств и незаконном содержании лица под домашним арестом.