Кузьменко готовы взять на поруки 20 человек, в том числе 4 депутата, - Корчинский

20 декабря, 2019, 13:19

По делу Шеремета детского хируга Юлию Кузьменко на поруки готовы взять 4 действующих народных депутатов, парламентарии 8 созыва, 3 доктора наук и главный врач Детского кардиоцентра Владимир Жовнир

Об этом бывший народный депутат Оксана Корчинская рассказала корреспонденту Еспресо.TV.

Среди тех, кто готов взять на поруки детского хирурга Юлию Кузьменко 4 действующих депутата: Яна Зинкевич ( "ЕС"), Михаил Бондарь ( "ЕС"), Николай Величкович ( "ЕС"), Виктория Вагнер (Слуга народа).

Также под личное поручительство Кузьменко готовы взять бывшие депутаты - Оксана Корчинская, Олег Мусий, Наталья Веселова, Виталий Куприй и другие.

Среди тех, кто готовы взять Кузьменко на поруку также главы Добровольческого украинского корпуса, оординатор первого добровольческого госпиталя Александр Гагаев и др.