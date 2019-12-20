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Espreso.tvОбществоКузьменко готовы взять на поруки 20 человек, в том числе 4 депутата, - Корчинский

Кузьменко готовы взять на поруки 20 человек, в том числе 4 депутата, - Корчинский


фото: rbc.ua
По делу Шеремета детского хируга Юлию Кузьменко на поруки готовы взять 4 действующих народных депутатов, парламентарии 8 созыва, 3 доктора наук и главный врач Детского кардиоцентра Владимир Жовнир

Об этом бывший народный депутат Оксана Корчинская рассказала корреспонденту Еспресо.TV.

Среди тех, кто готов взять на поруки детского хирурга Юлию Кузьменко 4 действующих депутата: Яна Зинкевич ( "ЕС"), Михаил Бондарь ( "ЕС"), Николай Величкович ( "ЕС"), Виктория Вагнер (Слуга народа).

Также под личное поручительство Кузьменко готовы взять бывшие депутаты - Оксана Корчинская, Олег Мусий, Наталья Веселова, Виталий Куприй и другие.

Среди тех, кто готовы взять Кузьменко на поруку также главы Добровольческого украинского корпуса, оординатор первого добровольческого госпиталя Александр Гагаев и др.

  • Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.
  • 14 декабря Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко с позывным Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
  • 20 декабря Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета сержанта УСН Андрея Антоненко на 23 декабря
  • Подозреваемый по делу убийства журналиста Павла Шеремета музыкант-военнослужащий Андрей Антоненко подал иск на должностных лиц, которые "опорочили его репутацию"
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