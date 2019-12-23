Украинская общественность обратилась к властям с открытым письмом о нарушении прав подозреваемых в убийстве Шеремета

Заявление обнародовало в Facebook "Движение сопротивления капитуляции".

Еспресо.TV приводит полный текст открытого письма от общества к власти:

Обращение общественности о нарушении прав подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

Прежде всего мы выражаем глубокие соболезнования и искреннюю поддержку родным и близким убитого журналиста Павла Шеремета.

На недавнем брифинге МВД подозреваемых в убийстве Павла Шеремета было названо преступниками. "Назначение" виновных состоялось в присутствии Президента Украины.

Это вопиющее нарушение закона и пренебрежение презумпцией невиновности солиста группы "Riffmaster", ветерана Вооруженных Сил Украины Андрея Антоненко, врачи-волонтеры Юлии Кузьменко и ветерана и военнослужащего Вооруженных Сил Украины Яны Дугарь. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал подозреваемых "установленными убийцами". Президент Владимир Зеленский фактом своего присутствия на брифинге совершил политическое давление на следствие. Хотя эти должностные лица должны быть гарантами соблюдения прав и свобод каждого гражданина Украины. Сейчас подозреваемые находятся в следственном изоляторе, их процессуальные права нарушают.

Не претендуя на роль судей и не беря на себя ответственность утверждать о вине или ее отсутствии в действиях подозреваемых, обращаем внимание, что украинское гражданское общество не воспринимает опубликованные доказательства вины подозреваемых как реальное основание для такого серьезного обвинения. В то же время ажиотаж вокруг дела уже нанес невероятный вред не только репутации подозреваемых и членам их семей, но и Вооруженным Силам Украины, добровольческому и волонтерскому движению.

Мы настаиваем, что следствие должно происходить максимально прозрачно, в полном соответствии с законодательством. Хотим еще раз подчеркнуть, что фундаментальный конституционный принцип презумпции невиновности является краеугольным камнем прав человека. Никто не может быть назван преступником до окончательного приговора суда.

Стоит напомнить, что расследование многих резонансных дел за годы независимости Украины также начинались с громких заявлений и публичных обвинений, а завершались ничем. Ничем, кроме испорченных жизней тех, кого ошибочно и бездоказательно называли преступниками. Такая безответственность поощряла правоохранителей к произволу. Сейчас есть очередной яркий пример политизированного расследования общественно важного дела.

Если и в этом деле обвинение не предоставит доказательств причастности к преступлению лиц, которых уже назвали виновными, ответственные за это должностные лица МВД и Генеральной прокуратуры должны понести справедливое наказание.

Для гарантии объективности расследования, во избежание его политизации призываем создать Временную следственную комиссию в Верховной Раде Украины.

Расследование, которое длится более трех лет, практически не оставляет надежд на появление новых решающих доказательств. Поэтому требуем как можно быстрее передать дело в суд и организовать непрерывный и открытый судебный процесс, который будет залогом справедливого приговора - обвинительного или оправдательного. Если же власть собирается держать подозреваемых под стражей без суда годами, как это происходит, в частности, по делу Гуменюка-Крайняка, это будет также приговор, но приговор системе уголовной юстиции и всей власти.

Также требуем от власти воздерживаться от действий, которые создают атмосферу дискредитации военных, волонтеров и ветеранов. Благодаря их подвигу в украинском суверенном государстве есть Президент, Генпрокурор, министр. Наши Герои заслуживают уважения. Поэтому задача власти - утверждать положительное общественное отношение к тем, кто участвует в отражении вооруженной агрессии России.

Киев, 22 декабря 2019 года

Обращение подписали:

Владимир Василенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, доктор юридических наук, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия"

Иосиф Зисельс, вице-президент Конгресса национальных общин Украины, участник инициативной группы "Первого декабря", диссидент и политзаключенный времен советского режима

Игорь Юхновский, академик НАН Украины, участник инициативной группы "Первого декабря"

Вячеслав Брюховецкий, профессор и почетный президент Национального университета "Киево-Могилянская академия", участник инициативной группы "Первого декабря"

Мирослав Маринович, вице-ректор УКУ, участник инициативной группы "Первого декабря", диссидент и политзаключенный времен советского режима

Николай Козюбра, судья Конституционного Суда Украины (1996-2003), профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия"

Владимир Огрызко, политик, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг)

Роман Бессмертный, политик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске

Даниил Лубкивский, дипломат, заместитель министра иностранных дел (2014).

Сергей Квит, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", министр образования и науки Украины (2014-2016 гг.)

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ", ведущий эксперт в сфере энергетики

Юрий Щербак, писатель, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Игорь Колиушко, глава Правления Центра политико-правовых реформ

Владимир Вятрович, историк, писатель.

Вахтанг Кипиани, журналист

Николай Хавронюк, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", член Правления Центра политико-правовых реформы

Геннадий Боряк, заместитель директора Института истории НАНУ

Анатолий Подольский, историк, руководитель Украинского центра изучения истории Холокоста

Анна Гопко, народный депутат Украины 8-го созыва, глава комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам

Игорь Мазур "Тополь", ветеран российско-украинской войны

Андрей Левус, координатор ОО "Свободные люди", народный депутат Украины 8 созыва

Михаил Басараб, политолог, кандидат политических наук, общественная инициатива "Закрой рот Кремлю"

Сергей Высоцкий, журналист, народный депутат Украины 8 созыва

Андрей Юсов, директор "Школы ответственной политики"

Мирослав Гай, офицер резерва ВСУ, ветеран русско-украинской войны

Игорь Лапин, народный депутат Украины 8 созыва, ветеран русско-украинской войны

Тарас Стецькив, народный депутат Украины 5-ти созывов, глава Зарваницкой инициативы

Павел Белоус, ветеран русско-украинской войны, глава ОО "Союз Добровольцев"

Владимир Ермоленко, философ, журналист, доктор политических студий

Олег Березюк, глава Украинского юридического общества

Леонид Финберг - директор центра исследования истории и культуры восточноевропейского еврейства НаУКМА

Станислав Батрин, глава ОО "Открытая Украина", руководитель проекта "Открытый Суд"

Владимир Дубровский, экономист

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека

Татьяна Мураткин, исполнительный директор Конгресса национальных общин Украины

Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД имени Александра Никонорова

Юрий Гончаренко, общественный активист, координатор Национально-консервативного движения

Николай Марченко, кандидат юридических наук

Станислав Федорчук, политолог, активист

Святослав Маринин, общественно-политический деятель, основатель общественно-политического движения "Граница"

Михаил Лебедь, парамедик, правозащитник

Алексей Голобуцкий, политтехнолог

Виталий Бала, директор Агентства моделирования ситуаций

Константин Новаленко, общественный активист, ОО "Творческий сектор"

Михаил Макарук, представитель международной волонтерской сообщества InformNapalm

Анна Ленчовская, директор Киевского образовательного центра толерантности

Вахтанг Кебуладзе, доктор философских наук, публицист

Алексей Усачев, глава правления Института украинской политики

Оксана Иващенко, основатель культурного пространства "Мольфарня"

ОО "Молодежный националистический конгресс"

Александр Иванов, инициатива "Переходи на украинский"