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Espreso.tvОбществоГрымчаку продлили арест еще на 2 месяца

Грымчаку продлили арест еще на 2 месяца


фото: 24tv
Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"13 ноября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на два месяца срок содержания под стражей для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Грымчаку также определен залог в размере 5 млн 999 тысяч 283 гривны.

Его помощнику, которого следствие считает соучастником, также продолжили содержание под стражей - на 30 дней. Залог для него 3 миллиона 999 тысяч 522 гривен.

Экс-заместителю министра и его помощнику сообщено о подозрении относительно получения неправомерной выгоды соединенное с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц. По версии следствия, подозреваемые требовали более 1 млн долларов США за предоставление определенных услуг.

  • Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку с мошенничества на злоупотребление влиянием.

 

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