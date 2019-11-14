Грымчаку продлили арест еще на 2 месяца
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
"13 ноября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на два месяца срок содержания под стражей для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.
Грымчаку также определен залог в размере 5 млн 999 тысяч 283 гривны.
Его помощнику, которого следствие считает соучастником, также продолжили содержание под стражей - на 30 дней. Залог для него 3 миллиона 999 тысяч 522 гривен.
Экс-заместителю министра и его помощнику сообщено о подозрении относительно получения неправомерной выгоды соединенное с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц. По версии следствия, подозреваемые требовали более 1 млн долларов США за предоставление определенных услуг.
- Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку с мошенничества на злоупотребление влиянием.
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