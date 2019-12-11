 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПожар в одесском колледже: нашли тело еще одного погибшего

Пожар в одесском колледже: нашли тело еще одного погибшего

В Одессе нашли тело еще одного погибшего на пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного дела. Таким образом число жертв увеличилось до 13

Об этом сообщает «Думская».

"На пепелище найдено еще одно тело", - говорится в сообщении.

Напомним, что пропавшими до сих пор считаются три человека.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать