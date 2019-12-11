Пожар в одесском колледже: нашли тело еще одного погибшего
11 декабря, 2019, 20:23
В Одессе нашли тело еще одного погибшего на пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного дела. Таким образом число жертв увеличилось до 13
Об этом сообщает «Думская».
"На пепелище найдено еще одно тело", - говорится в сообщении.
Напомним, что пропавшими до сих пор считаются три человека.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
- В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура.
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
- В результате пожара погибли по меньшей мере 12 человек.
- Директору колледжа сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшими тяжкие последствия.
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