Пожар в одесском колледже: найдено еще 2 тела, число погибших возросло до 12 человек

9 декабря, 2019, 09:16

По состоянию на 7:15 понедельника, 9 декабря, спасатели обнаружили тела еще 2 погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

Об этом сообщает главное управление полиции в Одесской области.

"По состоянию на 7.15 9 декабря найдено еще два тела. Проводятся мероприятия по их опознания", - говорится в сообщении.

Таким образом, на утро 9 декабря количество жертв возросло до 12 человек, один из которых - спасатель ГСЧС Сергей Шатохин , который скончался в больнице от полученных травм, не приходя в сознание.