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Espreso.tvОбществоПожар в одесском колледже: найдено еще 2 тела, число погибших возросло до 12 человек

Пожар в одесском колледже: найдено еще 2 тела, число погибших возросло до 12 человек

Пожар в Одесском коледже
Пожар в Одесском коледже
фото: Радіо Свобода
По состоянию на 7:15 понедельника, 9 декабря, спасатели обнаружили тела еще 2 погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

Об этом сообщает главное управление полиции в Одесской области.

"По состоянию на 7.15 9 декабря найдено еще два тела. Проводятся мероприятия по их опознания", - говорится в сообщении.

Таким образом, на утро 9 декабря количество жертв возросло до 12 человек, один из которых - спасатель ГСЧС Сергей Шатохин , который скончался в больнице от полученных травм, не приходя в сознание.

  • Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
  • Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности. Правоохранители рассматривают две версии возгорания.
  • В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура .
  • Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
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