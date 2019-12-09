Пожар в одесском колледже: найдено еще 2 тела, число погибших возросло до 12 человек
9 декабря, 2019, 09:16
По состоянию на 7:15 понедельника, 9 декабря, спасатели обнаружили тела еще 2 погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Об этом сообщает главное управление полиции в Одесской области.
"По состоянию на 7.15 9 декабря найдено еще два тела. Проводятся мероприятия по их опознания", - говорится в сообщении.
Таким образом, на утро 9 декабря количество жертв возросло до 12 человек, один из которых - спасатель ГСЧС Сергей Шатохин , который скончался в больнице от полученных травм, не приходя в сознание.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности. Правоохранители рассматривают две версии возгорания.
- В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура .
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно