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Espreso.tvОбществоПожар в Одессе: в здании сгоревшего колледжа возможно обрушение

Пожар в Одессе: в здании сгоревшего колледжа возможно обрушение


фото: https://www.dsns.gov.ua
В здании сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса существует угроза обрушения перекрытия второго этажа

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"Работы в секторе А-3 приостановлены в связи с угрозой обрушения перекрытия 2-го этажа. Проводятся работы на первом этаже сектора А-1 в направлении сектора А-3 по установке подпорных балок под второй этаж", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9:00 проведены работы по демонтажу 5 и 6 этажей аварийной стены, демонтаж стены временно приостановлен. Всего с начала разборки завала вывезено около 1496 м куб. строительных конструкций.

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