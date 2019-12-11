Пожар в Одессе: в здании сгоревшего колледжа возможно обрушение

11 декабря, 2019, 13:18

В здании сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса существует угроза обрушения перекрытия второго этажа

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"Работы в секторе А-3 приостановлены в связи с угрозой обрушения перекрытия 2-го этажа. Проводятся работы на первом этаже сектора А-1 в направлении сектора А-3 по установке подпорных балок под второй этаж", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9:00 проведены работы по демонтажу 5 и 6 этажей аварийной стены, демонтаж стены временно приостановлен. Всего с начала разборки завала вывезено около 1496 м куб. строительных конструкций.