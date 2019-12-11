Пожар в Одессе: в здании сгоревшего колледжа возможно обрушение
11 декабря, 2019, 13:18
В здании сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса существует угроза обрушения перекрытия второго этажа
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
"Работы в секторе А-3 приостановлены в связи с угрозой обрушения перекрытия 2-го этажа. Проводятся работы на первом этаже сектора А-1 в направлении сектора А-3 по установке подпорных балок под второй этаж", - говорится в сообщении.
По состоянию на 9:00 проведены работы по демонтажу 5 и 6 этажей аварийной стены, демонтаж стены временно приостановлен. Всего с начала разборки завала вывезено около 1496 м куб. строительных конструкций.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
- В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура.
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
- В результате пожара погибли по меньшей мере 12 человек.
- Директору колледжа сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшим тяжкие последствия.
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