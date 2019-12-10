Пожар в одесском колледже: определены сроки отчета следственной комиссии Кабмина
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на заседании правительственной комиссии по расследованию пожара, передает пресс-служба МВД.
"Сегодня проходит первое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара в одесском институте. Ее основная задача всесторонне расследовать причины трагедии", - сказал Яровой.
Заместитель министра отметил необходимость изменений в противопожарном законодательстве и повышения культуры соблюдения правил.
"Как министерство мы инициируем изменения в законы об усилении ответственности за несоблюдение правил безопасности, это наша работа. Но когда лицо, отвечающее за вопросы пожарной безопасности, не выполняет свою работу, никакие законы не помогут", - Яровой.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
- В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура .
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
- В результате пожара погибли по меньшей мере 12 человек .
- Директору колледжа сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.
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