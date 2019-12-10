Пожар в одесском колледже: определены сроки отчета следственной комиссии Кабмина

10 декабря, 2019, 16:18

Правительственная комиссия по расследованию пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного дела до 20 декабря отчитается Кабинету министров о причинах трагедии, состоянии законодательства о пожарной безопасности и отношении должностных лиц к вопросам безопасности

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на заседании правительственной комиссии по расследованию пожара, передает пресс-служба МВД.

"Сегодня проходит первое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара в одесском институте. Ее основная задача всесторонне расследовать причины трагедии", - сказал Яровой.

Заместитель министра отметил необходимость изменений в противопожарном законодательстве и повышения культуры соблюдения правил.

"Как министерство мы инициируем изменения в законы об усилении ответственности за несоблюдение правил безопасности, это наша работа. Но когда лицо, отвечающее за вопросы пожарной безопасности, не выполняет свою работу, никакие законы не помогут", - Яровой.