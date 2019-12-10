Пожар в Одессе: семьи погибших получат по 100 тыс. грн
Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый в Facebook.
Сообщается, что деньги будут выделены в ближайшее время, выделение средств возложено на Департамент социальной и семейной политики Одесской областной государственной администрации.
"Семьи погибших получат 100 000 гривен. Пострадавшие средней степени тяжести - 50 000 гривен. Пострадавшие легкая степень тяжести - 10 000 гривен", - говорится в сообщении.
Также он добавил, что учебный процесс в колледже восстановлен с понедельника.
Отметим, что на ликвидацию последствий трагедии будет выделено 685 000 гривен из резервного фонда. Дополнительно еще должны быть выделены деньги от Кабинета министров и областного совета.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
- В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура .
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
- В результате пожара погибли по меньшей мере 12 человек .
- Директору колледжа сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.
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