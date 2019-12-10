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Espreso.tvОбществоПожар в Одессе: семьи погибших получат по 100 тыс. грн

Пожар в Одессе: семьи погибших получат по 100 тыс. грн

Одноразовую денежную помощь получат семьи погибших лиц и лица, пострадавшие в результате пожара в Одессе

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый в Facebook.

Сообщается, что деньги будут выделены в ближайшее время, выделение средств возложено на Департамент социальной и семейной политики Одесской областной государственной администрации.

"Семьи погибших получат 100 000 гривен. Пострадавшие средней степени тяжести - 50 000 гривен. Пострадавшие легкая степень тяжести - 10 000 гривен", - говорится в сообщении.

Также он добавил, что учебный процесс в колледже восстановлен с понедельника.

Отметим, что на ликвидацию последствий трагедии будет выделено 685 000 гривен из резервного фонда. Дополнительно еще должны быть выделены деньги от Кабинета министров и областного совета.

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