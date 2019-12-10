Ермак опроверг показания ключевого свидетеля по делу импичмента Трампа

10 декабря, 2019, 22:50

Воспоминания помощника президента Андрея Ермака о сентябрьской встрече Владимира Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве ставят под сомнение достоверность показаний посла США в ЕС Гордона Сондленда в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Times.

"1 сентября в Варшаве состоялась встреча Зеленского с Пенсом. Сондленд показал в Конгрессе, что после варшавской встречи "поймал" Ермака и довел до его сведения, что помощи США Украине не будет, пока Украина не сделает публичное заявление ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский в обмен на "разблокирование" помощи США, якобы, должен был признать, что Украина участвовала в кампании Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, а также заявить о начале расследования деятельности сына вице-президента США Джо Байдена в Украину.

"Обвинения Трампа в злоупотреблении властью, о котором говорится в отчете об импичменте, основывается на показаниях должностных лиц в администрации Трампа, в том числе Сондленда. В документе указано, что посол США в ЕС четко изложил Ермаку предложение quid pro quo 1 сентября в Варшаве. Воспоминания Ермака о Варшаве противоречат свидетельствам посла ", - говорится в сообщении.

Впоследствии помощник Зеленского в интервью Times подтвердил, что в тот день пересекался с Сондлендом, однако содержательного разговора у них не было.

По словам Ермака, по поводу его показаний в Конгрессе США никто с ним не связывался.

"Мы столкнулись в коридоре за эскалатором, когда я направлялся к выходу ... Я помню - а память у меня хорошая - что мы говорили, как хорошо прошла встреча. Это все, о чем мы говорили", - Ермак о встрече с Сондлендом.

Сообщается, что контакт Сондленда с Ермаком, описанный в докладе, - единственный известный случай, когда американский чиновник сообщает представителю украинской власти о зависимости выделения США помощи Украине от заявления о расследовании.