Ермак опроверг показания ключевого свидетеля по делу импичмента Трампа
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Times.
"1 сентября в Варшаве состоялась встреча Зеленского с Пенсом. Сондленд показал в Конгрессе, что после варшавской встречи "поймал" Ермака и довел до его сведения, что помощи США Украине не будет, пока Украина не сделает публичное заявление ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Зеленский в обмен на "разблокирование" помощи США, якобы, должен был признать, что Украина участвовала в кампании Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, а также заявить о начале расследования деятельности сына вице-президента США Джо Байдена в Украину.
"Обвинения Трампа в злоупотреблении властью, о котором говорится в отчете об импичменте, основывается на показаниях должностных лиц в администрации Трампа, в том числе Сондленда. В документе указано, что посол США в ЕС четко изложил Ермаку предложение quid pro quo 1 сентября в Варшаве. Воспоминания Ермака о Варшаве противоречат свидетельствам посла ", - говорится в сообщении.
Впоследствии помощник Зеленского в интервью Times подтвердил, что в тот день пересекался с Сондлендом, однако содержательного разговора у них не было.
По словам Ермака, по поводу его показаний в Конгрессе США никто с ним не связывался.
"Мы столкнулись в коридоре за эскалатором, когда я направлялся к выходу ... Я помню - а память у меня хорошая - что мы говорили, как хорошо прошла встреча. Это все, о чем мы говорили", - Ермак о встрече с Сондлендом.
Сообщается, что контакт Сондленда с Ермаком, описанный в докладе, - единственный известный случай, когда американский чиновник сообщает представителю украинской власти о зависимости выделения США помощи Украине от заявления о расследовании.
- В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
- 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
- Комитеты Палаты представителей Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-посла в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли.
- Комитеты Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.
- Комитет Конгресса США обнародовал доклад об импичменте Трампа.
- Конгресс обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа.
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