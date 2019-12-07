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Espreso.tvОбществоПожар в Одессе: в больнице скончался спасатель, находившийся в коме

Пожар в Одессе: в больнице скончался спасатель, находившийся в коме


фото: od.dsns.gov.ua
В больнице скончался спасатель, который после ликвидации пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, находился в коме

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

"Сегодня в больнице от полученных во время тушения пожара травм скончался спасатель, 1976 г.р., госпитализированный 4 декабря", - говорится в сообщении.

Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до восьми, судьба еще восьми человек остается неизвестной. Поисковая операция на месте происшествия продолжается.

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