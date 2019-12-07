Пожар в Одессе: в больнице скончался спасатель, находившийся в коме
7 декабря, 2019, 20:03
В больнице скончался спасатель, который после ликвидации пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, находился в коме
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
"Сегодня в больнице от полученных во время тушения пожара травм скончался спасатель, 1976 г.р., госпитализированный 4 декабря", - говорится в сообщении.
Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до восьми, судьба еще восьми человек остается неизвестной. Поисковая операция на месте происшествия продолжается.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- 7 декабря количество погибших в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до пяти человек.
- 7 декабря была опознана еще одна погибшая в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Кроме этого, полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Позже число жертв пожара в колледже возросло до семи человек .
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