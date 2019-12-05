Пожар в колледже в Одессе: полиция рассматривает две версии возгорания
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"В рамках расследования, начатого по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины, нами уже допрошены 44 человека, которые дали показания о пожаре. Сейчас полицейские рассматривают две версии: возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный подпал. Полиция обеспечит прозрачное расследование, чтобы в максимально сжатые сроки провести все необходимые мероприятия и установить обстоятельства этого трагического события и тех, кто в нем виноват", - сказал глава полиции Одесской области Олег Бех.
Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. На месте происшествия полицейские обеспечивают общественный порядок и безопасность дорожного движения. Специалисты-психологи оказывают психологическую помощь родственникам пропавших во время пожара людей.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
- В результате пожара погибла студентка, еще 29 человек пострадали .
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