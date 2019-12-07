Пожар в Одессе: под завалами здания колледжа обнаружили еще два тела

7 декабря, 2019, 19:23

Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до семи человек

Об этом сообщает "Думская" .

По состоянию на 18:00 спасатели обнаружили еще два тела под завалами здания колледжа. Личности погибших устанавливаются.

Заместитель начальника ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий заявил, что существует угроза обрушения внутренней части дома.

"Ситуация с конструкциями здания нестабильна, как и раньше, существует угроза обрушения внутренней части дома. Спасатели продолжают расчищать завалы и местами провоцируют обрушения", - рассказал Крицкий.