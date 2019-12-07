Пожар в Одессе: под завалами здания колледжа обнаружили еще два тела
7 декабря, 2019, 19:23
Число жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до семи человек
Об этом сообщает "Думская" .
По состоянию на 18:00 спасатели обнаружили еще два тела под завалами здания колледжа. Личности погибших устанавливаются.
Заместитель начальника ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий заявил, что существует угроза обрушения внутренней части дома.
"Ситуация с конструкциями здания нестабильна, как и раньше, существует угроза обрушения внутренней части дома. Спасатели продолжают расчищать завалы и местами провоцируют обрушения", - рассказал Крицкий.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- 7 декабря количество погибших в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до пяти человек.
- 7 декабря была опознана еще одна погибшая в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Кроме этого, полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском коледжв экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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