Пожар в Одессе: спасатели обнаружили тело пятого погибшего человека
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 6 ч 30 мин 7 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании колледжа в Одессе.
Спасатели отметили, что всего в результате пожара погибли 5 человек: 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17.40 тело одного человека выявлено во время проведения поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще двух погибших. 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека.
В общем пострадал 31 человек - в больницах остается 17 человек, 6 декабря выписано 9 человек. По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности. Правоохранители рассматривают две версии возгорания.
- Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который пострадал от пожара, смогут вернуться к учебе уже в понедельник, 9 декабря.
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