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Espreso.tvОбществоПожар в Одессе: спасатели обнаружили тело пятого погибшего человека

Пожар в Одессе: спасатели обнаружили тело пятого погибшего человека


фото: dsns.gov.ua
Число погибших в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до пяти человек

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 6 ч 30 мин 7 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании колледжа в Одессе.

Спасатели отметили, что всего в результате пожара погибли 5 человек: 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17.40 тело одного человека выявлено во время проведения поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще двух погибших. 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека.

В общем пострадал 31 человек - в больницах остается 17 человек, 6 декабря выписано 9 человек. По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

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