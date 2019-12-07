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Espreso.tvОбществоПожар в Одессе: обнародовано имя еще одной погибшей

Пожар в Одессе: обнародовано имя еще одной погибшей


фото: dumskaya.net
В Одессе была опознана еще одна погибшая в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

Об этом сообщает "Думская" .

На заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что погибла Коваль Марина Владимировна, 1963 г.р., жительница Овидиопольского района. Последний раз она выходила на связь с близкими в 7 утра 4 декабря. В 14:00 того же дня ее телефон уже был отключен. По данным издания, погибшая была сотрудницей колледжа.

Таким образом, уже известны имена трех из пяти найденных погибших. В день трагедии в больнице умерла 16-летняя студентка Ксения Бабенко. 5 декабря на пепелище была найдена 43-летняя преподавательница информатики Анна Бортюк.

Личности еще двух погибших устанавливаются. Кроме того, неизвестна судьба 10 человек, находившихся в здании на момент пожара.

 

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