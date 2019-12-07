Пожар в Одессе: обнародовано имя еще одной погибшей
Об этом сообщает "Думская" .
На заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что погибла Коваль Марина Владимировна, 1963 г.р., жительница Овидиопольского района. Последний раз она выходила на связь с близкими в 7 утра 4 декабря. В 14:00 того же дня ее телефон уже был отключен. По данным издания, погибшая была сотрудницей колледжа.
Таким образом, уже известны имена трех из пяти найденных погибших. В день трагедии в больнице умерла 16-летняя студентка Ксения Бабенко. 5 декабря на пепелище была найдена 43-летняя преподавательница информатики Анна Бортюк.
Личности еще двух погибших устанавливаются. Кроме того, неизвестна судьба 10 человек, находившихся в здании на момент пожара.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности. Правоохранители рассматривают две версии возгорания.
- Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который пострадал от пожара, смогут вернуться к учебе уже в понедельник, 9 декабря.
- 7 декабре количество погибших в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до пяти человек .
Читайте также
-
-
-
-
29 ноября, 2019 Шахтеры или трусы? 5 книг, которые помогут определиться
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
Читайте также
-
-
-
29 ноября, 2019 Шахтеры или трусы? 5 книг, которые помогут определиться