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Espreso.tvОбществоГончарук поехал в Одессу разбираться с причинами смертельного пожара в колледже

Гончарук поехал в Одессу разбираться с причинами смертельного пожара в колледже


фото: slovoidilo.ua
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посещает Одессу, где будет выяснять причины пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и встретится с семьями погибших

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Как сообщила пресс-секретарь премьера Диана Давитян, вместе с Гончаруком в Одессу прибыли лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, трое народных депутатов, заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак, а также министр образования и науки Анна Новосад.

Ожидается, что премьер поедет на место трагедии, пообщается с семьями погибших и пострадавших, после этого состоится совещание в руководством города и области, а также Одесского областного управления ГСЧС.

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