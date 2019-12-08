Гончарук поехал в Одессу разбираться с причинами смертельного пожара в колледже

8 декабря, 2019, 15:40

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посещает Одессу, где будет выяснять причины пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и встретится с семьями погибших

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Как сообщила пресс-секретарь премьера Диана Давитян, вместе с Гончаруком в Одессу прибыли лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, трое народных депутатов, заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак, а также министр образования и науки Анна Новосад.

Ожидается, что премьер поедет на место трагедии, пообщается с семьями погибших и пострадавших, после этого состоится совещание в руководством города и области, а также Одесского областного управления ГСЧС.