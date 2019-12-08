Гончарук поехал в Одессу разбираться с причинами смертельного пожара в колледже
8 декабря, 2019, 15:40
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посещает Одессу, где будет выяснять причины пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и встретится с семьями погибших
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
Как сообщила пресс-секретарь премьера Диана Давитян, вместе с Гончаруком в Одессу прибыли лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, трое народных депутатов, заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак, а также министр образования и науки Анна Новосад.
Ожидается, что премьер поедет на место трагедии, пообщается с семьями погибших и пострадавших, после этого состоится совещание в руководством города и области, а также Одесского областного управления ГСЧС.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- 7 декабря количество погибших в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до пяти человек .
- 7 декабря была опознана еще одна погибшая в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Кроме этого, полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Позже число жертв пожара в колледже возросло до семи человек.
- 7 декабря в больнице скончался спасатель, который после ликвидации пожара находился в коме.
- 8 декабря в Одессе узнали одного из погибших, обнаруженных спасателями ГСЧС в здании на Троицкой. Это 16-летний студент колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Кирилл Трофимчук.
- 8 декабря в Украине было объявлено днем траура по погибшим в Одессе.
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