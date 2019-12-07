Руис объяснил, зачем потолстел перед реваншем с Джошуа
Об этом сообщает iFl.TV.
По словам чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), он набрал дополнительные 7 кг, чтобы быть физически сильнее.
"Я набрал вес потому, что хочу быть сильным. Сейчас я чувствую себя очень сильным. Прогнозов на мой бой делать не буду. Просто отмечу, что у меня будет план, и я его буду придерживаться. Почему меня не считают фаворитом? Всегда во мне сомневаются. Когда я докажу всем, что они не правы, я буду горд собой", - сказал Руис.
Во время взвешивания Руис оказался значительно тяжелее соперника и показал на весах 128,6 кг. Это наибольший вес Энди с 2009 года. На первый бой с Джошуа он вышел с весом 121,5 кг. Что касается британца, то его вес накануне реванша составила 107,5 кг.
- Джошуа признался, что перед реваншем с Энди Руисом получил советы от украинца Владимира Кличко .
- 4 декабря британец Энтони Джошуа и американец Энди Руис провели в Саудовской Аравии открытую тренировку перед чемпионским боем в супертяжелом весе.
- Джошуа пообещал в случае победы над Руисом предоставить ему право на реванш.
- 5 декабря чемпион мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе американец Энди Руис и британец Энтони Джошуа провели дуэль взглядов перед боем.
- 6 декабря состоялось традиционное взвешивание между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом, на котором последний оказался тяжелее соперника на 20 кг.
- Бой Руис - Джошуа состоится 7 декабря и начнется в 23:00 по киевскому времени .
- Призовой фонд боя-реванша между Энди Руисом и Джошуа составит $ 100 млн .
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