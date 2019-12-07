Руис объяснил, зачем потолстел перед реваншем с Джошуа

7 декабря, 2019, 13:54

Чемпион мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе американец Энди Руис объяснил, зачем набрал вес перед повторным боем с британцем Энтони Джошуа

Об этом сообщает iFl.TV.

По словам чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), он набрал дополнительные 7 кг, чтобы быть физически сильнее.

"Я набрал вес потому, что хочу быть сильным. Сейчас я чувствую себя очень сильным. Прогнозов на мой бой делать не буду. Просто отмечу, что у меня будет план, и я его буду придерживаться. Почему меня не считают фаворитом? Всегда во мне сомневаются. Когда я докажу всем, что они не правы, я буду горд собой", - сказал Руис.

Во время взвешивания Руис оказался значительно тяжелее соперника и показал на весах 128,6 кг. Это наибольший вес Энди с 2009 года. На первый бой с Джошуа он вышел с весом 121,5 кг. Что касается британца, то его вес накануне реванша составила 107,5 кг.