 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРуис объяснил, зачем потолстел перед реваншем с Джошуа

Руис объяснил, зачем потолстел перед реваншем с Джошуа


фото: BoxingScene
Чемпион мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе американец Энди Руис объяснил, зачем набрал вес перед повторным боем с британцем Энтони Джошуа

Об этом сообщает iFl.TV.

По словам чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), он набрал дополнительные 7 кг, чтобы быть физически сильнее.

"Я набрал вес потому, что хочу быть сильным. Сейчас я чувствую себя очень сильным. Прогнозов на мой бой делать не буду. Просто отмечу, что у меня будет план, и я его буду придерживаться. Почему меня не считают фаворитом? Всегда во мне сомневаются. Когда я докажу всем, что они не правы, я буду горд собой", - сказал Руис.

Во время взвешивания Руис оказался значительно тяжелее соперника и показал на весах 128,6 кг. Это наибольший вес Энди с 2009 года. На первый бой с Джошуа он вышел с весом 121,5 кг. Что касается британца, то его вес накануне реванша составила 107,5 кг.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 декабря, 2019 суббота

6 декабря, 2019 пятница

больше новостей

7 декабря, 2019 суббота

6 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать