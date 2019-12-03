Джошуа рассказал, какие советы дал ему Кличко перед реваншем с Руисом
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам Джошуа, перед повторным боем против чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе американцем Энди Руисом он получил много дельных советов от бывшего лидера супертяжелого дивизиона Владимира Кличко.
"Он дал мне множество советов. Влад на шаг впереди. Он более дисциплинирован, чем я, более дипломатичен. Он дал мне советы по поводу диеты и тренировок. Об этом и говорят, когда видят, как изменилось мое тело. Я воспользовался его советами, и поэтому, возможно, мой вес может колебаться ", - сказал Джошуа, который победил Кличко в апреле 2017 года.
Реванш между Джошуа и Руисом состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. В первом поединке в июне 2019 г. Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
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