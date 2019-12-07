Руис - Джошуа: обнародованы невероятные гонорары боксеров
7 декабря, 2019, 11:33
Призовой фонд боя-реванша между чемпионом мира WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа составит $ 100 млн
Об этом сообщает Boxing Kingdom .
За поединок, который состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энди Руис получит $ 12 млн. Гонорар его соперника - Джошуа - будет в семь раз больше и составит $ 88 млн.
Также отмечается, что организаторы заработают на поединке $ 125 млн.
- Джошуа признался, что перед реваншем с Энди Руисом получил советы от украинца Владимира Кличко .
- 4 декабря британец Энтони Джошуа и американец Энди Руис провели в Саудовской Аравии открытую тренировку перед чемпионским боем в супертяжелом весе.
- Джошуа пообещал в случае победы над Руисом предоставить ему право на реванш .
- 5 декабря чемпион мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе американец Энди Руис и британец Энтони Джошуа провели дуэль взглядов перед боем .
- 6 декабря состоялось традиционное взвешивание между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом, на котором последний оказался тяжелее соперника на 20 кг.
- Бой Руис - Джошуа состоится 7 декабря и начнется в 23:00 по киевскому времени .
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