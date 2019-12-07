Руис - Джошуа: обнародованы невероятные гонорары боксеров

7 декабря, 2019, 11:33

Призовой фонд боя-реванша между чемпионом мира WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа составит $ 100 млн

Об этом сообщает Boxing Kingdom .

За поединок, который состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энди Руис получит $ 12 млн. Гонорар его соперника - Джошуа - будет в семь раз больше и составит $ 88 млн.

Также отмечается, что организаторы заработают на поединке $ 125 млн.