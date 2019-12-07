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Espreso.tvСпортДжошуа - Руис: где и когда смотреть главный бой декабря

Джошуа - Руис: где и когда смотреть главный бой декабря


фото: Reuters
В ночь с субботы на воскресенье в Саудовской Аравии американский боксер Энди Руис встречается с американцем Энтони Джошуа за титул чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На кону боя-реванша стоят титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO), которыми владеет Руис.

Перед первым боем боксеров поясами владел Джошуа, но проиграл нокаутом в седьмом раунде. Это первое поражение британца в профессиональной карьере.

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