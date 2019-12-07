Джошуа - Руис: где и когда смотреть главный бой декабря
7 декабря, 2019, 07:22
В ночь с субботы на воскресенье в Саудовской Аравии американский боксер Энди Руис встречается с американцем Энтони Джошуа за титул чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На кону боя-реванша стоят титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO), которыми владеет Руис.
Перед первым боем боксеров поясами владел Джошуа, но проиграл нокаутом в седьмом раунде. Это первое поражение британца в профессиональной карьере.
- 6 декабря состоялось традиционное взвешивание между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом, на котором последний оказался тяжелее соперника на 20 кг.
- Энтони Джошуа признался, что перед реваншем с Энди Руисом получил советы от украинца Владимира Кличко .
- С декабря стало известно, что Джошуа серьезно пострадал во время спарринга перед боем-реваншем против Руиса.
- 4 декабря британец Энтони Джошуа и американец Энди Руис провели в Саудовской Аравии открытую тренировку перед чемпионским боем в супертяжелом весе.
- Джошуа пообещал в случае победы над Руисом предоставить ему право на реванш.
- 5 декабря чемпион мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе американец Энди Руис и британец Энтони Джошуа провели дуэль взглядов перед боем .
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