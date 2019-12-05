Джошуа проиграл дуэль взглядов Руису перед чемпионским супербоем

5 декабря, 2019, 10:09

Чемпион мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе американец Энди Руис и британец Энтони Джошуа провели дуэль взглядов перед боем

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время традиционной дуэли взглядов Джошуа выглядел нервно, во время фотосессии у него заметно дрожала рука, а сам британец был растерян. Руис, напротив, был самоуверен, улыбался и даже бросил в адрес соперника несколько фраз.

Бой-реванш Джошуа против чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Первый бой между боксерами состоялся в июне и завершился сенсационной победой американца.