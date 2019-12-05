 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортДжошуа проиграл дуэль взглядов Руису перед чемпионским супербоем

Джошуа проиграл дуэль взглядов Руису перед чемпионским супербоем


фото: BoxingScene
Чемпион мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе американец Энди Руис и британец Энтони Джошуа провели дуэль взглядов перед боем

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время традиционной дуэли взглядов Джошуа выглядел нервно, во время фотосессии у него заметно дрожала рука, а сам британец был растерян. Руис, напротив, был самоуверен, улыбался и даже бросил в адрес соперника несколько фраз.

Бой-реванш Джошуа против чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Первый бой между боксерами состоялся в июне и завершился сенсационной победой американца.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 декабря, 2019 четверг

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

5 декабря, 2019 четверг

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать