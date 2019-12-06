Джошуа - Руис: американец оказался тяжелее на 20 кг
6 декабря, 2019, 17:25
Состоялось традиционное взвешивание между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом, на котором последний оказался тяжелее соперника на 20 кг
Об этом сообщает iSport.ua.
7 декабря в Саудовской Аравии состоится бой-реванш между британцем Энтони Джошуа и чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) американцем Энди Руисом.
Накануне поединка боксеры приняли участие в традиционной церемонии взвешивания, где тяжелее на 20 кг оказался Руис, американец показал вес в 128,6 кг. Результат взвешивания Джошуа - 108 кг.
- Джошуа признался, что перед реваншем с Энди Руисом получил советы от украинца Владимира Кличко.
- С декабря стало известно, что Джошуа серьезно пострадал во время спарринга перед боем-реваншем против Руиса.
- 4 декабря британец Энтони Джошуа и американец Энди Руис провели в Саудовской Аравии открытую тренировку перед чемпионским боем в супертяжелом весе.
- Джошуа пообещал в случае победы над Руисом предоставить ему право на реванш .
- 5 декабря чемпион мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе американец Энди Руис и британец Энтони Джошуа провели дуэль взглядов перед боем .
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-