Джошуа - Руис: американец оказался тяжелее на 20 кг

6 декабря, 2019, 17:25

Состоялось традиционное взвешивание между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом, на котором последний оказался тяжелее соперника на 20 кг

Об этом сообщает iSport.ua.

7 декабря в Саудовской Аравии состоится бой-реванш между британцем Энтони Джошуа и чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) американцем Энди Руисом.

Накануне поединка боксеры приняли участие в традиционной церемонии взвешивания, где тяжелее на 20 кг оказался Руис, американец показал вес в 128,6 кг. Результат взвешивания Джошуа - 108 кг.