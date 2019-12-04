Джошуа пообещал нокаутировать Руиса и устроить с ним третий бой
Об этом сообщает The Guardian .
Джошуа заявил, что матч-реванш с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энди Руисом станет не последней его встречей с американским боксером.
"Это не последний раз, когда я встречусь с Энди Руисом на ринге. Думаю, у нас выходят классные поединки. Мы точно проведем третий бой, если Руис решит остаться в боксе после того, как я заберу обратно свои титулы. Считаю, что в субботу все закончится нокаутом. В этом люди и хотят: крови и нокаутов. Моя цель - победа ", - сказал Джошуа.
В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса. Бой-реванш состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря.
- Джошуа признался, что перед реваншем с Энди Руисом получил советы от украинца Владимира Кличко .
- С декабря стало известно, что Джошуа серьезно пострадал во время спарринга перед боем-реваншем против американца Энди Руиса.
- 4 декабря британец Энтони Джошуа и американец Энди Руис провели в Саудовской Аравии открытую тренировку перед чемпионским боем в супертяжелом весе.
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