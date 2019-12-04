Джошуа пообещал нокаутировать Руиса и устроить с ним третий бой

4 декабря, 2019, 13:19

Британский боксер Энтони Джошуа пообещал, в случае победы над американцем Энди Руисом, предоставить ему право на реванш

Об этом сообщает The Guardian .

Джошуа заявил, что матч-реванш с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энди Руисом станет не последней его встречей с американским боксером.

"Это не последний раз, когда я встречусь с Энди Руисом на ринге. Думаю, у нас выходят классные поединки. Мы точно проведем третий бой, если Руис решит остаться в боксе после того, как я заберу обратно свои титулы. Считаю, что в субботу все закончится нокаутом. В этом люди и хотят: крови и нокаутов. Моя цель - победа ", - сказал Джошуа.

В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса. Бой-реванш состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря.