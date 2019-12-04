Джошуа и Руис похвастались физической формой перед супербоем в Саудовской Аравии. ФОТО
4 декабря, 2019, 10:33
Британец Энтони Джошуа и американец Энди Руис провели в Саудовской Аравии открытую тренировку перед чемпионским боем в супертяжелом весе
Об этом сообщает BoxingScene .
Джошуа и Руис провели открытую тренировку накануне боя-реванша, который состоится в Эр-Рияде 7 декабря.
В июне 2019 Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
В общем Руис провел среди профессионалов 34 боя, одержал 33 победы (22 нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету Джошуа 23 поединка, 22 победы (21 нокаутом) и один проигрыш.
- Джошуа признался, что перед реваншем с Энди Руисом получил советы от украинца Владимира Кличко .
- С декабря стало известно, что Джошуа серьезно пострадал во время спарринга перед боем-реваншем против американца Энди Руиса.
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