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Espreso.tvСпортДжошуа и Руис похвастались физической формой перед супербоем в Саудовской Аравии. ФОТО

Джошуа и Руис похвастались физической формой перед супербоем в Саудовской Аравии. ФОТО


фото: BoxingScene
Британец Энтони Джошуа и американец Энди Руис провели в Саудовской Аравии открытую тренировку перед чемпионским боем в супертяжелом весе

Об этом сообщает BoxingScene .

Джошуа и Руис провели открытую тренировку накануне боя-реванша, который состоится в Эр-Рияде 7 декабря.

В июне 2019 Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

В общем Руис провел среди профессионалов 34 боя, одержал 33 победы (22 нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету Джошуа 23 поединка, 22 победы (21 нокаутом) и один проигрыш.

 

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