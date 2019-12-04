Джошуа и Руис похвастались физической формой перед супербоем в Саудовской Аравии. ФОТО

4 декабря, 2019, 10:33

Британец Энтони Джошуа и американец Энди Руис провели в Саудовской Аравии открытую тренировку перед чемпионским боем в супертяжелом весе

Об этом сообщает BoxingScene .

Джошуа и Руис провели открытую тренировку накануне боя-реванша, который состоится в Эр-Рияде 7 декабря.

В июне 2019 Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

В общем Руис провел среди профессионалов 34 боя, одержал 33 победы (22 нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету Джошуа 23 поединка, 22 победы (21 нокаутом) и один проигрыш.