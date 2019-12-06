Венецианская комиссия признала легитимность российской делегации в ПАСЕ, - СМИ
Об этом сообщает Европейская правда.
Такой вывод принят комиссией в пятницу, его содержание в распоряжении Европейской правды. Официально оно будет обнародовано в понедельник.
Документ был подготовлен по запросу регламентного комитета ПАСЕ для разъяснения того, имеет ли Ассамблея право признавать полномочия делегации Госдумы из-за наличия в ней депутатов, избранных в Крыму.
Венецианка подтвердила, что и сам Совет Европы, и ее государства члены "имеют четкое обязательство не признавать аннексию явно или неявно".
В то же время это необязательно должно приводить к лишению полномочий всей делегации РФ.
Таким образом, наличие в составе РФ аннексированного Крыма еще не лишает российских депутатов права на участие в работе ПАСЕ.
По данным издания, Венецианка при этом отметила возможности применения других санкций / ограничений в ПАСЕ против депутатов от РФ, избранных по партийным спискам в Крыму.
В частности, значение имеет то, были ли крымские голоса решающими для избрания депутатов или партии, которая попала в Госдуму.
Также отмечается, что ПАСЕ может со временем увеличить перечень возможных санкций в отношении государства, осуществившего аннексию.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, которая снимает все санкции против России .
- Делегации Украины и 6 стран оставили ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- Россия отказывается погашать долг перед Советом Европы.
- Комитет Рады предлагает украинской делегации в ПАСЕ приостановить работу, пока РФ не выполнит свои обязательства.
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