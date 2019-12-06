Венецианская комиссия признала легитимность российской делегации в ПАСЕ, - СМИ

6 декабря, 2019, 14:38

Венецианская комиссия постановила, что ПАСЕ не должна отказывать в признании полномочий депутатов из государства-члена СЕ (РФ), которое аннексировало часть другого государства

Об этом сообщает Европейская правда.

Такой вывод принят комиссией в пятницу, его содержание в распоряжении Европейской правды. Официально оно будет обнародовано в понедельник.

Документ был подготовлен по запросу регламентного комитета ПАСЕ для разъяснения того, имеет ли Ассамблея право признавать полномочия делегации Госдумы из-за наличия в ней депутатов, избранных в Крыму.

Венецианка подтвердила, что и сам Совет Европы, и ее государства члены "имеют четкое обязательство не признавать аннексию явно или неявно".

В то же время это необязательно должно приводить к лишению полномочий всей делегации РФ.

Таким образом, наличие в составе РФ аннексированного Крыма еще не лишает российских депутатов права на участие в работе ПАСЕ.

По данным издания, Венецианка при этом отметила возможности применения других санкций / ограничений в ПАСЕ против депутатов от РФ, избранных по партийным спискам в Крыму.

В частности, значение имеет то, были ли крымские голоса решающими для избрания депутатов или партии, которая попала в Госдуму.

Также отмечается, что ПАСЕ может со временем увеличить перечень возможных санкций в отношении государства, осуществившего аннексию.