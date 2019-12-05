Фракция "Слуга народа" повторно рассмотрит отставку Яременко
5 декабря, 2019, 21:26
Вопрос освобождения народного депутата Богдана Яременко с поста председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики повторно рассмотрят на заседании фракции "Слуга народа"
Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.
По его словам, фракция не проговорила этот вопрос.
"Мы немного не подготовились и не проговорили этот вопрос на фракции. Сейчас немножко сбились с голосованием. Будем искать решение, другие кандидатуры, или повторно ставить - еще не определено. Мы будем решать это всей фракцией", - заявил Арахамия.
По его словам, фракция планирует собраться перед следующей пленарной неделей, которая пройдет с 16 по 20 декабря.
- 30 октября в соцсетях появилась переписка народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко во время заседания Верховной Рады с якобы проституткой.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия видит три варианта решения скандала вокруг депутата Богдана Яременко, но решение примет фракция.
- "Голос", "Батькивщина" и "ЕС" призвали освободить Яременко с должности председателя комитета Рады.
- Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета Рады по вопросам иностранных дел.
- Фракция "Слуга народа" на заседании приняла решение о переизбрании председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады.
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что парламент не успел снять Богдана Яременко с поста главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
- Председателем комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества стала Елизавета Ясько.
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