Фракция "Слуга народа" повторно рассмотрит отставку Яременко

5 декабря, 2019, 21:26

Вопрос освобождения народного депутата Богдана Яременко с поста председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики повторно рассмотрят на заседании фракции "Слуга народа"

Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

По его словам, фракция не проговорила этот вопрос.

"Мы немного не подготовились и не проговорили этот вопрос на фракции. Сейчас немножко сбились с голосованием. Будем искать решение, другие кандидатуры, или повторно ставить - еще не определено. Мы будем решать это всей фракцией", - заявил Арахамия.

По его словам, фракция планирует собраться перед следующей пленарной неделей, которая пройдет с 16 по 20 декабря.