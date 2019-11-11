 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЯременко снимут с поста главы комитета Рады - решение "Слуги народа"

Яременко снимут с поста главы комитета Рады - решение "Слуги народа"


фото: file.liga.net
Фракция "Слуга народа" на заседании приняла решение о переизбрании главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на депутата фракции Александра Качуру.

"Мы проголосовали за то, что глава Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества будет переизбран (сейчас этот пост занимает Богдан Яременко - ред.). Мы утвердили решение и проголосовали за него большинством голосов о том, что состоятся выборы главы комитета. И этот вопрос будет рассматриваться на других заседаниях фракции, то есть будут персональные кандидатуры, они свою программу действий представят фракции и другим фракциям. То есть, принципиальная позиция фракции была принята относительно того, что необходимо переизбрать главу этого комитета. К сожалению, он сегодня не явился и не предоставил свои комментарии по этому поводу ", - отметил Качура.

  • 30 октября в соцсетях появилась переписка народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко во время заседания Верховной Рады с якобы проституткой.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия видит три варианта решения скандала вокруг депутата Богдана Яременко, и решение примет фракция.
  • "Голос", "Батькивщина" и "ЕС" призвали уволить Яременко с должности главы комитета Рады.
  • Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий главы комитета Рады по вопросам иностранных дел.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

11 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать