Яременко снимут с поста главы комитета Рады - решение "Слуги народа"
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на депутата фракции Александра Качуру.
"Мы проголосовали за то, что глава Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества будет переизбран (сейчас этот пост занимает Богдан Яременко - ред.). Мы утвердили решение и проголосовали за него большинством голосов о том, что состоятся выборы главы комитета. И этот вопрос будет рассматриваться на других заседаниях фракции, то есть будут персональные кандидатуры, они свою программу действий представят фракции и другим фракциям. То есть, принципиальная позиция фракции была принята относительно того, что необходимо переизбрать главу этого комитета. К сожалению, он сегодня не явился и не предоставил свои комментарии по этому поводу ", - отметил Качура.
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