Яременко просит снять его с должности председателя комитета Рады
1 ноября, 2019, 18:47
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета Рады
Об этом Яременко написал в Facebook.
"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета. Копию заявления, чтобы успокоить Давида Арахамию и три фракции парламента, я вывешу в комментариях чуть позже", - написал Яременко.
- 30 октября в соцсетях появилоась переписка народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко во время заседания Верховной Рады с якобы проституткой.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия видит три варианта решения скандала вокруг депутата Богдана Яременко, но решение примет фракция.
- Издание "Буквы" располагает информацией о попытках разных лиц выяснить фамилию фотокорреспондента издания, который зафиксировал скандальную переписку нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко.
- "Голос", "Батькивщина" и "ЕС" призвали уволить Яременко с должности председателя комитета Рады
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