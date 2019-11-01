Яременко просит снять его с должности председателя комитета Рады

1 ноября, 2019, 18:47

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета Рады

Об этом Яременко написал в Facebook.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета. Копию заявления, чтобы успокоить Давида Арахамию и три фракции парламента, я вывешу в комментариях чуть позже", - написал Яременко.