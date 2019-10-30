"ФЛП Проститутка Алина" и "Уютный бордельчик": соцсети дали оценку переписке "слуги" Яременко

30 октября, 2019, 13:17

30 октября в соцсетях появилась переписка народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко во время заседания Верховной Рады с, якобы, проституткой

В частности, Яременко получил сообщение, в котором следующее:

"Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный табу. Час - $ 100, 2 часа - $ 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можна", - пишет "Алина".

После обнародования переписки в соцсетях нардеп заявил в Facebook следующее:

"О провокации. После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо, мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я сделал вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку". Это сработало. Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, чего нет. Продолжение следует".

Свою критику по этому поводу и шутки пользователи публиковали в Facebook.

Артистка и в прошлом народный депутат от "Батькивщины" Анастасия Приходько отметила следующее:

"Получили первый кэш побежали заказывать проституток, снимать моделей ... Вот и все ценности! Это не Зе команда или слуги народа. Это Зе п * д * ц"

Алексей Голубицкий по этому поводу опубликовал фотожаб, где за основу взята сцена из фильма "Бриллиантовая рука": "Ничего не получится! Слуга народа! Облико морале!"

Писатель Андрей Кокотюха отметил, что для национальных интересов государства Украина такие контакты Яременко значительно безопаснее, "чем его намерения согласовывать что-то с Россией".

Глава штаба партии "5.10" Юрий Коновальчук вспомнил, что Яременко был политтехнологом "двух неудачных проектов Коломойского": "С технологами, которые не могут отмазаться от провала с проститутками, нельзя построить перспективную избирательную компанию".

Журналист Виктор Трегубов пошутил: "Как хорошо, что именно такие честные и находчивые составляют становой хребет нашего парламентаризма, а в прошлом - дипломатии!".

Журналистка Инга Мезеря пошутила, ждать ли законопроекта о легализации проституции, "чтобы ФЛП "Проститутка Алина Интертеймент" заплатила налоги с $ 100 и выдала электронный чек?"

Главный редактор портала "Цензор.Нет" Юрий Бутусов выразил надежду, что депутат пройдет полиграф НАБУ вместе с барышней, с которой вместе они решили "пошутить", "и этот стрим побьет все рекорды".

Татьяна Николаенко опубликовала у себя на странице эту новость и подписала "Рубрика Наш уютный адский бордельчик".