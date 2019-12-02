Фракция "Слуги народа" избрала главу комитета Рады по вопросам внешней политики вместо Яременко

2 декабря, 2019, 22:57

Главой комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества стала Елизавета Ясько

Об этом написала в Facebook заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Консолидированным решением всей нашей команды новым главой избрана Лиза Ясько. И мы понимаем, что управлять таким комитетом - это не бонус и не награда, а серьезная ответственность. Уверены, что Лиза к ней готова", - написала она.

По ее словам, фракция провела внутренние праймериз на должность главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

В то же время Кравчук подчеркнула, что управлять таким комитетом - это не бонус и не награда, а серьезная ответственность. И уже завтра новоизбранный глава будет выполнять поставленные задачи.