Фракция "Слуги народа" избрала главу комитета Рады по вопросам внешней политики вместо Яременко
2 декабря, 2019, 22:57
Главой комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества стала Елизавета Ясько
Об этом написала в Facebook заместитель главы фракции Евгения Кравчук.
"Консолидированным решением всей нашей команды новым главой избрана Лиза Ясько. И мы понимаем, что управлять таким комитетом - это не бонус и не награда, а серьезная ответственность. Уверены, что Лиза к ней готова", - написала она.
По ее словам, фракция провела внутренние праймериз на должность главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
В то же время Кравчук подчеркнула, что управлять таким комитетом - это не бонус и не награда, а серьезная ответственность. И уже завтра новоизбранный глава будет выполнять поставленные задачи.
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