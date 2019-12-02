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Espreso.tvОбществоФракция "Слуги народа" избрала главу комитета Рады по вопросам внешней политики вместо Яременко

Фракция "Слуги народа" избрала главу комитета Рады по вопросам внешней политики вместо Яременко

Главой комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества стала Елизавета Ясько

Об этом написала в Facebook заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Консолидированным решением всей нашей команды новым главой избрана Лиза Ясько. И мы понимаем, что управлять таким комитетом - это не бонус и не награда, а серьезная ответственность. Уверены, что Лиза к ней готова", - написала она.

По ее словам, фракция провела внутренние праймериз на должность главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

В то же время Кравчук подчеркнула, что управлять таким комитетом - это не бонус и не награда, а серьезная ответственность. И уже завтра новоизбранный глава будет выполнять поставленные задачи.

 

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