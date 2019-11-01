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Espreso.tvОбщество"Голос", "Батькивщина" и "ЕС" призвали уволить Яременко с должности председателя комитета Рады

"Голос", "Батькивщина" и "ЕС" призвали уволить Яременко с должности председателя комитета Рады


фото: fb
Фракции "Голос" , "Батькивщина" и "Европейская солидарность" призвали уволить депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам международных связей Верховной Рады

Об этом сказал во время выступления с трибуны депутат от "Голоса" Сергей Рахманин, передает Эспрессо.TV .

"Авторитету Верховной Рады, как высшего представительского коллегиального органа, нанесен серьезный ущерб. С нашей точки зрения, поведение нашего коллеги Богдана Яременко, в частности его вчерашнее выступление, которое с нашей точки зрения, содержало элементы оскорбления в адрес целого законодательного органа и заявления, которые можно трактовать как угрозы журналистам, неприемлемы и недопутимимы", - сказал Рахманин.

Общая точка зрения трех фракций - поставить вопрос о целесообразности пребывания господина Яременко на посту главы такого комитета по вопросам международных связей.

  • Издание "Буквы" располагает информацией о попытках разных лиц выяснить фамилию фотокорреспондента издания, который зафиксировал скандальную переписку нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко.
  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия видит три варианта решения скандала вокруг депутата Богдана Яременко, но решение примет фракция.
  • 30 октября в соцсетях появилось переписки народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко во время заседания Верховной Рады с якобы проституткой.
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