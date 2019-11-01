"Голос", "Батькивщина" и "ЕС" призвали уволить Яременко с должности председателя комитета Рады

1 ноября, 2019, 17:54

Об этом сказал во время выступления с трибуны депутат от "Голоса" Сергей Рахманин, передает Эспрессо.TV .

"Авторитету Верховной Рады, как высшего представительского коллегиального органа, нанесен серьезный ущерб. С нашей точки зрения, поведение нашего коллеги Богдана Яременко, в частности его вчерашнее выступление, которое с нашей точки зрения, содержало элементы оскорбления в адрес целого законодательного органа и заявления, которые можно трактовать как угрозы журналистам, неприемлемы и недопутимимы", - сказал Рахманин.

Общая точка зрения трех фракций - поставить вопрос о целесообразности пребывания господина Яременко на посту главы такого комитета по вопросам международных связей.