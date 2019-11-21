Арахамия объяснил, что Рада не успела снять Яременко с должности председателя комитета
21 ноября, 2019, 12:55
"Каким образом Яременко может уйти с поста председателя комитета? Мы на фракции уже рассмотрели, приняли решение. Он не пришел на фракцию, но мы приняли решение. Он написал заявление, передал, мы проголосовали
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что парламент не успел снять Богдана Яременко с поста главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Каким образом Яременко может уйти с поста председателя комитета? Мы на фракции уже рассмотрели, приняли решение. Он не пришел на фракцию, но мы приняли решение. Он написал заявление, передал, мы проголосовали
Сейчас, чтобы это сделать в соответствии с Регламентом, надо в зале проголосовать. Не было зала, мы проголосуем, когда будет зал. Не могли, потому что мы даже закон о ГБР не успели принять ", - сказал Арахамия.
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