Арахамия объяснил, что Рада не успела снять Яременко с должности председателя комитета

21 ноября, 2019, 12:55

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что парламент не успел снять Богдана Яременко с поста главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Каким образом Яременко может уйти с поста председателя комитета? Мы на фракции уже рассмотрели, приняли решение. Он не пришел на фракцию, но мы приняли решение. Он написал заявление, передал, мы проголосовали

Сейчас, чтобы это сделать в соответствии с Регламентом, надо в зале проголосовать. Не было зала, мы проголосуем, когда будет зал. Не могли, потому что мы даже закон о ГБР не успели принять ", - сказал Арахамия.