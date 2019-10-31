Арахамия назвал три варианта для урегулирования скандала с Яременко

31 октября, 2019, 15:26

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия видит три варианта решения из-за скандала вокруг депутата Богдана Яременко, и решение примет фракция

Об этом он сказал журналистам, сообщает Интерфакс-Украина .

Арахамия отметил, что не нужно преувеличивать ситуацию с перепиской Яременко и говорить о вреде для имиджа Украины.

"Мы будем выносить это на фракцию, я не могу решать лично. Вы говорите, что я глава фракции, но я должен вынести это решение на рассмотрение депутатов ... Нужно предоставить слово самому Яременко, чтобы он объяснил свою позицию", - сказал глава фракции.

Арахамия лично поддерживает вариант с отставкой Яременко с должности главы комитета по иностранным делам, потому что это была его личная переписка, которая не касалась политики.

"Я считаю, что есть три пути решения этого вопроса, которые могут быть. Первый путь - это господин Яременко уходит с поста главы комитета. Второй путь, более строгий: господин Яременко идет из фракции. Третий путь, совсем строгий: господин Яременко добровольно составит депутатский мандат. Это три потенциальных решения, не может быть варианта: "А давайте сделаем вид, что ничего не случилось?". Так быть не может ", - говорит Арахамия.

Фракция может собраться в пятницу вечером и решить вопрос о Яременко.