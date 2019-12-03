Иванисова исключили из фракции "Слуга народа", - Разумков

3 декабря, 2019, 13:45

По словам главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, нардепа Романа Иванисова исключили из фракции "Слуга народа"

Об этом на заседании парламента сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV.

"Согласно части третьей статьи 60 регламента Верховной Рады Украины сообщаю, что депутатская фракция политической партии "Слуга народа" на своем заседании 2 декабря 2019 г. приняла решение исключить из состава народного депутата Иванисов Романа Валерьевича", - сказал Разумков.

Напомним, экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал документы, в которых говорится, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.