 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИванисова исключили из фракции "Слуга народа", - Разумков

Иванисова исключили из фракции "Слуга народа", - Разумков


фото: Ukrainianwall
По словам главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, нардепа Романа Иванисова исключили из фракции "Слуга народа"

Об этом на заседании парламента сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV.

"Согласно части третьей статьи 60 регламента Верховной Рады Украины сообщаю, что депутатская фракция политической партии "Слуга народа" на своем заседании 2 декабря 2019 г. приняла решение исключить из состава народного депутата Иванисов Романа Валерьевича", - сказал Разумков.

Напомним, экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал документы, в которых говорится, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

  • Генпрокурор Руслан Рябошапка на брифинге заявил, что судимость Иванисов погашена , поэтому сейчас он считается несудимым. Позже ГПУ опровергла слова генпрокурора , уточнив, что сейчас идет проверка этих данных.

  • Председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил о необходимости исключить из фракции и партии народного депутата Романа Иванисов.

  • Иванисов заявил о выходе из фракции на время проверки данных о его судимости.

  • Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов обнародовал документ о том, что второй президент Украины Леонид Кучма в 1996 году помиловал Иванисова, осужденного за изнасилование несовершеннолетней.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 декабря, 2019 вторник

больше новостей

3 декабря, 2019 вторник

2 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать