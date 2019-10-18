Импичмент Трампа: чиновник Белого дома подтвердил давление на Украину, а затем отрицал собственные слова

18 октября, 2019, 08:02

В четверг, 18 октября, и. о. начальника штаба Белого Дома Мик Малван подтвердил, что приостановление военной помощи Украине по приказу президента США Дональда Трампа осуществлялось в том числе с целью побудить украинскую власть расследовать действия демократов

Об этом сообщает CNN .

Мелвани отметил, что знал только о просьбе расследовать события, связанные со взломом сервера Демократической партии, а также беспокойство Трампа о коррупции в Украине.

"Вот почему мы задержали деньги", - сказал Малван.

В тот же день Мелвани попытался отрицать собственные слова, настаивая, что не признавал давления на Украину со стороны Белого дома, однако задержки денег для Украины не отрицал.

"Единственными причинами, по которым мы задержали деньги, было беспокойство по поводу отсутствия поддержки со стороны других стран и беспокойство о коррупции", - сказал Малван.