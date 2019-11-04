Убийство Гандзюк: под ОПУ несколько сотен активистов требуют назвать заказчиков преступления

4 ноября, 2019, 20:07

Под Офисом президента, в годовщину смерти херсонской активистки Катерины Гандзюк, проходят акции "Год без Кати" с требованием наказать виновных в нападении на нее

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV с места происшествия.

На событии присутствуют уже около 2-3 сотен людей: и активисты, и люди, которые знали Катерину. Также присутствуют и отец, и мать Екатерины и и родные.

В течение года СБУ расследует дело о нападении на Гандзюк, до сих пор не наказаны заказчики. Люди пришли требовать от Владимира Зеленского обратить внимание и повлиять на правоохранительные органы, чтобы дело было расследовано и наказаны причастные.

На акции будет показан фильм о жизни Катерины Гандзюк, чем она занималась, как она работала и что она расследовала.

Активисты призвали Зеленского прийти, пообщаться, поставить свечку и отчитаться, что известно об этом деле и когда будут осуждены заказчики, потому что раньше он говорил, что берет это дело под личный контроль и хочет, чтобы все заказчики были наказаны.