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Espreso.tvОбществоУбийство Гандзюк: под ОПУ несколько сотен активистов требуют назвать заказчиков преступления

Убийство Гандзюк: под ОПУ несколько сотен активистов требуют назвать заказчиков преступления


фото: https://www.facebook.com/groups/AUTOMAIDAN/
Под Офисом президента, в годовщину смерти херсонской активистки Катерины Гандзюк, проходят акции "Год без Кати" с требованием наказать виновных в нападении на нее
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV с места происшествия.
 
На событии присутствуют уже около 2-3 сотен людей: и активисты, и люди, которые знали Катерину. Также присутствуют и отец, и мать Екатерины и и родные.
 
В течение года СБУ расследует дело о нападении на Гандзюк, до сих пор не наказаны заказчики. Люди пришли требовать от Владимира Зеленского обратить внимание и повлиять на правоохранительные органы, чтобы дело было расследовано и наказаны причастные.
 
На акции будет показан фильм о жизни Катерины Гандзюк, чем она занималась, как она работала и что она расследовала.
 
Активисты призвали Зеленского прийти, пообщаться, поставить свечку и отчитаться, что известно об этом деле и когда будут осуждены заказчики, потому что раньше он говорил, что берет это дело под личный контроль и хочет, чтобы все заказчики были наказаны.
  • Мать херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Надежда сообщила, что сказала ей дочь незадолго перед смертью.
 
 

 

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