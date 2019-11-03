Заказчиков убийства Гандзюк было несколько, - СБУ
3 ноября, 2019, 14:49
В Службе безопасности Украины заявили, что заказчиков убийства активистки Катерины Гандзюк было несколько
Об этом сообщает "Громадське" .
Об этом во время круглого стола к годовщине гибели советника городского головы Херсона, активистки Катерины Гандзюк, сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.
В СБУ также добавили, что были и пособники, которые способствовали и покрывали приступ.
- 1 ноября отец херсонской активистки Катерины Гандзюк, Виктор, пригласил президента Владимира Зеленского на акцию "Год без Кати".
- 3 октября Генпрокуратура сменила процессуальное руководство по делу об убийстве Катерины Гандзюк.
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