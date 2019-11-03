Заказчиков убийства Гандзюк было несколько, - СБУ

3 ноября, 2019, 14:49

В Службе безопасности Украины заявили, что заказчиков убийства активистки Катерины Гандзюк было несколько

Об этом сообщает "Громадське" .

Об этом во время круглого стола к годовщине гибели советника городского головы Херсона, активистки Катерины Гандзюк, сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

В СБУ также добавили, что были и пособники, которые способствовали и покрывали приступ.