 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗаказчиков убийства Гандзюк было несколько, - СБУ

Заказчиков убийства Гандзюк было несколько, - СБУ


фото: glavcom.ua
В Службе безопасности Украины заявили, что заказчиков убийства активистки Катерины Гандзюк было несколько

Об этом сообщает "Громадське" .

Об этом во время круглого стола к годовщине гибели советника городского головы Херсона, активистки Катерины Гандзюк, сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

В СБУ также добавили, что были и пособники, которые способствовали и покрывали приступ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 ноября, 2019 воскресенье

2 ноября, 2019 суббота

больше новостей

3 ноября, 2019 воскресенье

2 ноября, 2019 суббота

1 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать