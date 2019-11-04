"Владимир Александрович, кто заказал Катю Гандзюк?": Вакарчук обратился к Зеленскому

4 ноября, 2019, 15:56

Видеообращение он обнародовал в Facebook.

"Я хотел бы обратиться к президенту Украины. Понимая, что президент не уполномочен влиять на следствие или вмешиваться в его ход. Однако, осознаю, что президент, как лидер государства и как гарант Конституции, призван защищать права и свободы всех граждан Украины. Сегодня, как и тысячи граждан Украины, вышедших на акцию "кто заказал Катю Гандзюк?", я тоже, как гражданин Украины, обращаюсь к президенту с одним вопросом: "Владимир Александрович, кто заказал Катю Гандзюк?", - обратился Вакарчук.

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Напомним, 4 ноября 2018 года в больнице умерла херсонская активистка Катерина Гандзюк.

1 ноября 2019 года отец Виктор пригласил президента Владимира Зеленского на акцию "Год без Кати".