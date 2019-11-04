"Владимир Александрович, кто заказал Катю Гандзюк?": Вакарчук обратился к Зеленскому
Видеообращение он обнародовал в Facebook.
"Я хотел бы обратиться к президенту Украины. Понимая, что президент не уполномочен влиять на следствие или вмешиваться в его ход. Однако, осознаю, что президент, как лидер государства и как гарант Конституции, призван защищать права и свободы всех граждан Украины. Сегодня, как и тысячи граждан Украины, вышедших на акцию "кто заказал Катю Гандзюк?", я тоже, как гражданин Украины, обращаюсь к президенту с одним вопросом: "Владимир Александрович, кто заказал Катю Гандзюк?", - обратился Вакарчук.
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Напомним, 4 ноября 2018 года в больнице умерла херсонская активистка Катерина Гандзюк.
1 ноября 2019 года отец Виктор пригласил президента Владимира Зеленского на акцию "Год без Кати".
- 31 июля 2018 года на Катерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 4 ноября Гандзюк умерла.
- 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- СБУ заявила, что заказчиков было несколько.
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