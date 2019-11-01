Отец Гандзюк пригласил Зеленского на акцию к годовщине смерти дочери
1 ноября, 2019, 21:20
Отец херсонской активистки Катерины Гандзюк, Виктор, пригласил президента Владимира Зеленского на акцию "Год без Кати"
Видео с обращением он выложил на Facebook.
"4 ноября исполняется год, как не стало Кати... Год, за который ни один из организаторов и заказчиков не наказан", - говорит Гандзюк.
Он пригласил Зеленского присоединиться к акции "Год без Кати".
"Приходите. Я буду ждать вас на акции в Киеве у Офиса президента. Почтите вместе с нами светлую память Кати. Покажите, что вы на нашей стороне, а не с обнаглевшими региональными элитами", - сказал отец активистки.
- Генпрокуратура изменила процессуальное руководство по делу об убийстве Катерины Гандзюк.
Читайте также
-
23 октября, 2019 Война за примирение
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-