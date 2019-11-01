Отец Гандзюк пригласил Зеленского на акцию к годовщине смерти дочери

1 ноября, 2019, 21:20

Отец херсонской активистки Катерины Гандзюк, Виктор, пригласил президента Владимира Зеленского на акцию "Год без Кати"

Видео с обращением он выложил на Facebook.

"4 ноября исполняется год, как не стало Кати... Год, за который ни один из организаторов и заказчиков не наказан", - говорит Гандзюк.

Он пригласил Зеленского присоединиться к акции "Год без Кати".

"Приходите. Я буду ждать вас на акции в Киеве у Офиса президента. Почтите вместе с нами светлую память Кати. Покажите, что вы на нашей стороне, а не с обнаглевшими региональными элитами", - сказал отец активистки.