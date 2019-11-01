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Espreso.tvМирАмериканцы точно знают личность нового главаря "ИГ", - Трамп

Американцы точно знают личность нового главаря "ИГ", - Трамп


фото: dw
Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что властям страны "точно известна" личность нового главаря "ИГ", который называет себя Абу Ибрагим Аль-Хашими Аль-Курайши

"ИГИЛ имеет нового лидера. Мы точно знаем, кто он!", - написал американский президент в Twitter.

Нового руководителя группировки назначили накануне, после того, как боевики подтвердили смерть главаря ИГИЛ "Абу Бакра Аль-Багдади" (настоящее имя Ибрагим Аввад Ибрахим Али аль-Бадри).

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Отметим, что приставка "Аль-Курайши" говорит о том, что человек якобы является частью рода Курайшитов - хранителей Каабы - главной святыни Ислама, расположенной в городе Мекка, Саудовская Аравия. Из рода Курайшитов, согласно Исламу, был пророк Мухаммед, все правоверные халифы и род Омейядов.

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Приставка "Аль-Хашими" говорит о том, что этот человек якобы является членом королевской династии на Ближнем Востоке, приводит себя к Бан Хашиму - потомку Хашима ибн Абд Манафа (прадеда пророка Мухаммада).

Отметим, что боевики "ИГ" часто приписывают себе причастность к этим двум родам.

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  • Как сообщалось, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
  • После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.
  • Чуть позже в сети появилось видео с места ликвидации главаря "ИГ" аль-Багдади.
  • На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что подтверждена гибель первого заместителя и вероятного преемника аль-Багдади.
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